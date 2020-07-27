إردوغان وبوتين يقيمان الملف الليبي

لقاء سابق بين إردوغان وبوتين. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب إردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، جرى خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتقييم المستجدات الإقليمية وعلى رأسها ملفي ليبيا وسورية.

وأوضحت الرئاسة التركية أن الرئيسين قيما خلال الاتصال الهاتفي «الخطوات الواجب اتخاذها بغية تعزيز العلاقات التركية الروسية، وبحثا المستجدات الإقليمية وعلى رأسها التوتر القائم بين أذربيجان وأرمينيا والملفين الليبي والسوري»

وأضافت أن إردوغان وبوتين «اتفقا على مواصلة التعاون والحوار حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية».

اقرأ أيضا: تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا

واتفقت روسيا وتركيا «على النظر في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا»، ومواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا وعقد الجولة المقبلة من المشاورات بين البلدين في موسكو في المستقبل القريب، وفق ما أعلنته الخارجية الروسية في 22 يوليو الجاري.