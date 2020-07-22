تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا

وزيرا خارجية تركيا تشاويش أوغلو وروسيا سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

اتفقت روسيا وتركيا «على النظر في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا»، وعقد الجولة المقبلة من المشاورات في موسكو في المستقبل القريب.

وقررت الدولتان مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نقلته وكالة الأنباء «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على تعزيز الحوار السياسي الليبي وفقا لقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي انعقد في 19 يناير الماضي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وكذلك دعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتقديمها لجميع المحتاجين.

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كما أوردت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في نبأ عاجل أن البلدين قررا مواصلة الجهود المشتركة من أجل تهيئة الظروف لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

ونقلت «الأناضول» عن وزارة الخارجية التركية قولها إن المحادثات «جددت التأكيد على أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية».