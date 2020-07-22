لافروف: وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن تليه عملية سياسية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وقف إطلاق النار في ليبيا ليس هدفا بحد ذاته، بل يجب أن تليه فورا عملية سياسية بهدف استعادة كيان الدولة الليبية وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا ليبيا وسورية، إلا من خلال المفاوضات على أساس الحلول الوسط وتوازن المصالح، حسب تصريحاته في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء.

وأشار لافروف إلى أن بلاده «على خلاف القوى الخارجية، لم تراهن على أي طرف من أطراف الصراع الليبي».