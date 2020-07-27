باشاغا يبحث مع نائب السفير الأميركي خلق آلية لتأمين المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 08:27 مساء
وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع نائب سفير الولايات المتحدة لدي ليبيا جوش هارسين, 27 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع نائب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدي ليبيا جوش هارسين، خلق آلية لتأمين المنشآت النفطية من أجل عودة العمل بها، ومناقشة إغلاق النفط وانتشار لقوات مرتزقة الفاغنر داخل الحقول والموانئ النفطية.

ولفت البيان، إلى أن اللقاء الذي عقد اليوم في مصراتة، ناقش التعاون في مجال التدريب للرفع من مستوي قدرات الكوادر الأمنية، بتنفيذ دورات تدريبية رفيعة المستوي لعناصر من الأجهزة الأمنية، فضلا عن منافشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عدة مجالات أمنية من بينها مكافحة الإرهاب، وذلك «اعترافا برغبة حكومة الوفاق وحكومة الولايات المتحدة في التعاون في مكافحة هذه الظاهرة ولزيادة تعزيز الصداقة والعلاقات بين البلدين».

وتطرق اللقاء، لموضوع محاربة الفساد وتحقيق الشفافية و«هما عنصران لازمان لأي دولة عصرية»، كما تم بحث العمل على إيجاد الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، ودعم جهود حكومة الوفاق من أجل تسوية الأزمة السياسية، وتعزيز سلطتها للقيام بمهامها في مختلف المجالات.

ولفت البيان إلى أن باشاغا بحث مع هارسين، مسألة تواجد «قوات أجنبية مرتزقة على التراب الليبي»، بدون موافقة حكومة الوفاق، حيث اعتبر وزير الداخلية هذا التواجد مخالفا للمواثيق والأعراف الدولية ما يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وأكد البيان أن اللقاء بحث موضوع الهجرة غير الشرعية، وأكد باشاغا أن ليبيا من الدول الأكثر تضررا من الدول المستضيفة، لما تحمله هذه الظاهرة من أمراض مستعصية وإضعاف وارهاق الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، مؤكدا أن معالجة هذه الظاهرة يجب ان يكون موضوعيا والابتعاد عن المتاجرة بهذه المسألة من قبل أطراف أخرى لتحقيق «مآرب سياسية» وغيرها.

وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع نائب سفير الولايات المتحدة لدي ليبيا جوش هارسين, 27 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»