داخلية الموقتة تقرر ضبط كل من يحاول البناء على الأرصفة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف تعليمات بضبط كل من يحاول البناء على الأرصفة أو ممرات المشاة، موجها «بالاستدلال معهم وضبط من منح الموافقة إن كان ثمة موافقة».

وطلب بوشناف، في منشور لمديري الأمن التابعين للحكومة المقتة، «إحالة محاضر الاستدلال إلى النيابة العامة وتنفيذ أوامرها في إزالة البناء المخالف، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي ومصلحة التخطيط العمراني»، وحث «الإدارات العامة معاونة مديريات الأمن في هذه المهمة».

اقرأ أيضا: بوشناف يشكل غرفة طوارئ لمتابعة شكاوى الاعتداءات على أراضي البناء

ونوه الخطاب إلى «ما يسببه البناء على الأرصفة والممرات الملاصقة للطرق من إرباك الحركة السير»، داعيا إلى التقيد وتنفيذ ما ورد في الخطاب. وفي منتصف العام الماضي، أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، أنها بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام، وانتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات.