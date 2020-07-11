بوشناف يشكل غرفة طوارئ لمتابعة شكاوى الاعتداءات على أراضي البناء

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (داخلية الموقتة)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، القرار رقم «687» لسنة 2020، الذلي يقضي بتشكيل غرفة طوارئ أمنية لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على أراضي البناء داخل مخططات المدن والقرى المملوكة للدولة أو الأفراد، والتعجيل بالاستدلال فيها وضبط مَن يستدعي الأمر ضبطه ثم الإحالة إلى النيابة العامة المختصة وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر.

وتتكون اللجنة برئاسة العميد عادل عبدالعزيز عمر مدير أمن بنغازي، وعضوية كل من العقيد حسين عبدالغني الجحاوي من الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد أحمد محمد الشامخ، وعضو عن كل مديرية من مديريات الأمن لا تقل رتبته عن نقيب، حسب بيان لوزارة الداخلية.

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ونص القرار على أن تكون مديرية أمن بنغازي مقرًّا للغرفة، مطالبًا جميع مديريات الأمن بأن تضع تحت تصرف الغرفة ما قد تطلبه من أفراد وآليات لتنفيذ المهام الموكلة لها، مشددًا على ضرورة العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، داعيًا الجهات المختصة لتنفيذه.