بوشناف يشكل غرفة طوارئ لمتابعة شكاوى الاعتداءات على أراضي البناء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 06:30 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (داخلية الموقتة)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، القرار رقم «687» لسنة 2020، الذلي يقضي بتشكيل غرفة طوارئ أمنية لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على أراضي البناء داخل مخططات المدن والقرى المملوكة للدولة أو الأفراد، والتعجيل بالاستدلال فيها وضبط مَن يستدعي  الأمر ضبطه ثم الإحالة إلى النيابة العامة المختصة وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر.

وتتكون اللجنة برئاسة العميد عادل عبدالعزيز عمر مدير أمن بنغازي، وعضوية كل من العقيد حسين عبدالغني الجحاوي من الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد أحمد محمد الشامخ، وعضو عن كل مديرية من مديريات الأمن لا تقل رتبته عن نقيب، حسب بيان لوزارة الداخلية.

اقرأ أيضًا: بوشناف يشكل لجنة لحصر العمالة الوافدة

ونص القرار على أن تكون مديرية أمن بنغازي مقرًّا للغرفة، مطالبًا جميع مديريات الأمن بأن تضع تحت تصرف الغرفة ما قد تطلبه من أفراد وآليات لتنفيذ المهام الموكلة لها، مشددًا على ضرورة العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، داعيًا الجهات المختصة لتنفيذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»