تهريب 246 صندوق ترامادول إلى ليبيا يجر ضباطا في الجيش والمخابرات التشادية إلى السجن

الجيش التشادي. (أ ف ب)

سلط القضاء التشادي أحكاما بالسجن على عشرة أشخاص، بينهم ضباط في الجيش وأجهزة المخابرات بتهمة تهريب المخدرات إلى ليبيا، وذلك لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وأعلن النائب العام ومحاميهم السبت، أنه من بين المتهمين الـ11 حكم على ستة بالسجن 10 سنوات و5 سنوات على أربع متهمين، وأطلق سراح موقوف واحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تشادية محلية.

ومن ضمن الضالعين في تهريب المخدرات إلى ليبيا جنرال في الجيش التشادي، وعقيدان ومسؤول في جهاز المخابرات، والذين حكم عليهم بالسجن 10 سنوات إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 25 و50 الف دولار.

وفي يناير الماضي، تم العثور على 246 صندوقًا من «الترامادول» (وهو مسكن قوي للألم يستخدم أيضًا كدواء في العديد من البلدان الأفريقية) في سيارة متجهة إلى ليبيا وتم اعتقال العديد من الأشخاص.

وبحسب مصدر قصائي قدرت قيمة الشحنة بنحو 12.3 مليار فرنك أفريقي (18.8 مليون يورو).

وتشترك تشاد في حدود تمتد 1000 كيلومتر مع ليبيا إلى الشمال من أراضيها، والمنطقة خارجة عن القانون حيث تعمل العصابات الإجرامية وعمال مناجم الذهب غير القانونيين والمعارضين للحكومة.