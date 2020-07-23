السيسي يبحث تطورات القضية الليبية مع رئيس الوزراء اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 08:28 مساء
السيسي (يمين) خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في القاهرة. (أرشيفية: الناطق باسم الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تطورات القضية الليبية خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، مستعرضا محددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إن الاتصال تناول التباحث حول بعض الملفات الإقليمية ومنها تطورات القضية الليبية، حيث استعرض السيسي «ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية علي نحو يؤثر علي استقرار المنطقة بالكامل».

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بدوره، أشاد ميتسوتاكيس بـ«الجهود المصرية المخلصة والدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في جميع الأراضي الليبية»، مؤكداً أهمية العمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، معلنا رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص، حسب الناطق.

وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، وتم التوافق على اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار.

يشار إلى أن الرئيس المصري بحث هاتفيًا مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين الماضي، آخر مستجدات القضية الليبية، مستعرضا «موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية».

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