بني وليد تستقبل 40 مليون دينار سيولة نقدية

مروحية في مطار بني وليد، 23 يوليو 2020، (تصوير: الصغير الحداد)

وصلت مروحية محملة بسيولة نقدية تقدر بـ40 مليون دينار إلى مطار بني وليد، ظهر اليوم الخميس، مخصصة لفروع المصارف التجارية العاملة بالمدينة، قادمة من المصرف المركزي في طرابلس.

وأوضح المشرف على تسلم السيولة، عزالدين اللطفي، أن السيولة ستوزع بواقع «22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، وتسعة ملايين لمصرف سوف الجين الأهلي، وتسعة ملايين للمصرف التجاري الوطني».

وقال اللطفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المبالغ ستوزع على المواطنين حسب آلية وضعتها لجنة المتابعة المشكلة من المجلس البلدي بني وليد.

يذكر أن فروع المصارف التجارية العاملة في بني وليد تسلمت الشهر الماضي 45 مليون دينار من المصرف المركزي بطرابلس.