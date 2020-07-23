السني: مجلس الأمن يوافق على طلب عقد جلسة استماع للجنة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 08:34 صباحا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني متحدثا إلى مجلس الأمن، 30 يناير 2020. (الأمم المتحدة)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن مجلس الأمن الدولي برئاسة ألمانيا، ودعم عدة دول، «استجاب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء».

وأوضح أنه من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر، «بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط، وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس

وفي 16 يوليو الجاري، تقدمت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بطلب عقد تلك الجلسة عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، حسب الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي.

وأوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الوزارة «لكشف الدول التي أسهمت وما زالت تسهم في دعم (..) في محاولات عسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا
ليبيا
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دم اللاما يمثل علاجا واعدا لـ«كورونا»