تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 04:49 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وحالة وفاة واحدة، وتماثل سبع حالات للشفاء، أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن من بين حالات الإصابة الجديدة ست حالات جديدة وخمس حالات لمخالطين، منها ثلاث حالات إصابة في مدينة سبها، وست حالات في الشاطئ، وحالتان في الغريفة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها أنه سجل حالة وفاة واحدة بفيروس «كورونا»، فيما تماثلت سبع حالات للشفاء.

وأمس الثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا بلغت 2088 حالة بينها 1559 حالة نشطة و50 وفاة، فيما تعافى 479 شحصًا من الفيروس الذي بدأ ظهوره في ليبيا مارس الماضي.

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