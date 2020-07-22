أهالي أبونجيم يطالبون بتوفير احتياجاتهم الضرورية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 22 يوليو 2020, 04:29 مساء
قلعة أبونجيم التاريخية. (أرشيفية: الإنترنت)

ناشد أهالي منطقة أبونجيم جنوب غرب مدينة سرت، كل الجهات والحكومات الليبية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالوقوف وقفة جادة مع سكان المنطقة الذين يعانون من عدم توافر احتياجاتهم الضرورية.

وقال عدد من أهالي أبو نجيم لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنهم يعانون من وضع مزر جدا وكارثي، لأن المنطقة محاصرة من جميع الجهات لاقترابها من المواقع العسكرية بين أطراف النزاع.

وذكر أهالي أبونجيم أن الحكومات في ليبيا لم تقدم لهم أي مساعدات لفك الحصار المفروض على المنطقة، مطالبين بضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأكد الأهالي أن هناك عدة حالات مرضية من سكان المنطقة تحتاج إلى العلاج والدواء والنقل إلى المستشفيات، لتلقي العلاج ونقص التطعيمات الخاصة بالأطفال.

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