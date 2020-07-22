«تسييري ترهونة» يناقش استكمال مبنى الدراسة العليا بجامعة الزيتونة وعودة الدراسة

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة مع مسؤولي جامعة الزيتونة. (الإنترنت)

أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، محمد الكشر، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لجامعة الزيتونة لتفقد مرافق الجامعة والوقوف على الصعوبات التي تعيق سير عمل الجامعة، ومناقشة عملية استكمال مبنى الدراسات العليا وعودة الدراسة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة، أحمد الشامس لـ«بوابة الوسط»، إن الكشر اجتمع مع مسؤولي جامعة الزيتونة وناقش معهم عملية استكمال مبني الدراسات العليا الذي يضم كل كليات الجامعة من أجل عودة الدراسة.

وأضاف الشامس أن الاجتماع ناقش أيضا آلية عودة الدراسة في الجامعة لإجراء الامتحانات النهائية للعام الجامعي الحالي بداية أغسطس المقبل، وكيفية اتخاد التدابير اللازمة للوقاية من تفشي فيروس «كورونا المستجد» وتعقيم القاعات المخصصة بكليات الجامعة واتباع قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.