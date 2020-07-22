مداهمة وكر لصناعة الخمور في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 22 يوليو 2020, 12:17 مساء
أدوات عثر عليها في مصنع للخمور بأجدابيا، 22 يوليو 2020، (مديرية أمن أجدابيا)

داهمت قوة من وحدة التحري والقبض وقسم المعلومات، وبإسناد من قوة التدخل السريع بمديرية أمن أجدابيا وكرا لصناعة الخمور في أحد الأحياء السكنية داخل المدينة، وذلك في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

ووردت معلومات إلى وحدة التحري عن وجود المصنع، وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية، ومنها الحصول على إذن النيابة العامة لمداهمة المنزل الموجود في حي الوفاق، حسب بيان مديرية أمن أجدابيا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وعثر على مواطن في حالة سكر ظاهر داخل الوكر، كما ضبط بحوزته أدوات تستخدم في صناعة الخمور، إضافة إلى كمية كبيرة من المسكرات.

وجرى اقتياد صاحب المصنع ونقل المضبوطات إلى مركز شرطة المدينة؛ لاستكمال إجراءات محضر الواقعة، وعرض المتهم على الطبيب المختص لإثبات واقعة التعاطي، وسماع أقواله بوقائع التصنيع والمتاجرة بعد أن يستفيق، حتى يتسنى إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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