بالصور: غلق قسم للإيواء بمصحة في أجدابيا

أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشه على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، الثلاثاء، غلق قسم للإيواء بمصحة «البساتين» بشارع أنتلاب في مدينة أجدابيا في إطار التفتيش ومتابعة مدى الالتزام بالشروط القانونية والصحية بالمصحات والمختبرات الطبية.

وقال الجهاز عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن عناصره أغلقت القسم بعد رصد عدد من المخالفات، يتصدرها فتح قسم للإيواء والعمليات بالمصحة دون أية إجراءات قانونية تسمح بذلك، إضافة إلي وجود أدوية مُنتهية الصلاحية مُنذ ثلاثة أعوام.

علاوة على ذلك، رصدت عناصر الجهاز تآكل معدات القسم وانعدام النظافة داخلها، وعدم وجود متابعة للغرف مما تسبب في تلوث الأسّرة والمستلزمات بالدماء، ليتقرر غلق القسم وضبط مدير المصحة وتوقيعه على تعهد فوري بعدم مزاولة العمل، حسب البيان.

وأشار البيان إلى إحالة مدير المصحة كذلك بموجب تقرير شامل بالمخالفات إلى جهات الاختصاص المُخولة بالنظر في مثل هذه «الجرائم التي تعتبر تهديدا لصحة المواطن».

مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)