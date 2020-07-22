بالصور: غلق قسم للإيواء بمصحة في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 12:16 صباحا
أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشه على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، الثلاثاء، غلق قسم للإيواء بمصحة «البساتين» بشارع أنتلاب في مدينة أجدابيا في إطار التفتيش ومتابعة مدى الالتزام بالشروط القانونية والصحية بالمصحات والمختبرات الطبية.

وقال الجهاز عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن عناصره أغلقت القسم بعد رصد عدد من المخالفات، يتصدرها فتح قسم للإيواء والعمليات بالمصحة دون أية إجراءات قانونية تسمح بذلك، إضافة إلي وجود أدوية مُنتهية الصلاحية مُنذ ثلاثة أعوام.

علاوة على ذلك، رصدت عناصر الجهاز تآكل معدات القسم وانعدام النظافة داخلها، وعدم وجود متابعة للغرف مما تسبب في تلوث الأسّرة والمستلزمات بالدماء، ليتقرر غلق القسم وضبط مدير المصحة وتوقيعه على تعهد فوري بعدم مزاولة العمل، حسب البيان.

وأشار البيان إلى إحالة مدير المصحة كذلك بموجب تقرير شامل بالمخالفات إلى جهات الاختصاص المُخولة بالنظر في مثل هذه «الجرائم التي تعتبر تهديدا لصحة المواطن».

مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
مخالفات رصدها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة خلال تفتيشهم على المصحات والمختبرات في أجدابيا، 21 يوليو 2020. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين أقلام التلوين والهلوسة.. يوميات المتعافين من «كورونا»