«النهر الصناعي» يعلن ضخ المياه من المسار الشرقي

خريطة لمسارات النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، بدء ضخ المياه من المسار الشرقي، مؤكدًا أن المياه في طريقها إلى مدن مصراتة والخمس والقره بوللي وعدة مدن ومناطق أخرى، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وكان جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، أعلن السبت الماضي، قرب الانتهاء من أعمال التعبئة لخزان بوزيان واستعداد المنظومة للبدء بفتح الصمامات لتغذية الشبكة العامة، مناشدًا مواطني مدن الجبل ترشيد استهلاك المياه.

واشتكى المواطنون في الأيام الماضية نقص وانقطاع المياه عن المناطق الواقعة ضمن المسار الشرقي التي تشمل: السدادة ومصراتة وزليتن والخمس وغنيمة والعلوص وقصر الأخيار والقره بوللي والسائح وطرابلس.

وأرجع جهاز النهر الصناعي، سبب نقص المياه وانقطاعها ببعض المناطق إلى توقف المضخات الرئيسية بمحطة ترهونة لعدة ساعات، بسبب انقطاع الكهرباء وذلك قبل عودة التيار وحل المشكلة.