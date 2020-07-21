«مكافحة الأمراض»: 108 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 38 حالة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 108 إصابات بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى جانب تعافي 38 مصابًا، ووفاة حالة وحيدة.

وقال المركز في بيان حمل الرقم «136» ونشر على صفحته عبر موقع «فيسبوك» إنه تسلم 1117 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 1009 عينات، منها 38 حالة شفاء، وإيجابية 108 عينات موزعة بموجب 67 حالة جديدة، و41 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 561 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و162 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة، و82 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و156 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و150 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 2088 حالة بينها 1559 حالة نشطة و50 وفاة، فيما تعافى 479 شحصًا من الفيروس الذي بدأ ظهوره في ليبيا مارس الماضي.