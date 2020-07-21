الأزمة الليبية على رأس أجندة زيارة بوقادوم إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 02:42 مساء
اجتماع بين بوقدوم ولافروف في موسكو، (وكالة الأنباء الجزائرية)

يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث عدة ملفات، على رأسها الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن الزيارة ستشهد مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأوضاع في المنطقة، خصوصا في ليبيا ومالي وسورية، وسبل ترقية السلم والأمن الدولي عبر مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية، وفي ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب المعنية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

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وأوضح البيان أن الزيارة تأتي عقب الاتصالات المستمرة بين البلدين، ولا سيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتندرج في إطار مواصلة المحادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية؛ بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

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