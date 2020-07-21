«الأرصاد»: ارتفاع الموج يتجاوز المترين على الساحل من طبرق إلى درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيتجاوز المترين على الساحل من طبرق إلى درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و0.75 متر.

- درجة الحرارة تسجل 27 درجة مئوية والرؤية جيدة.