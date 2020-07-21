«الأرصاد»: ارتفاع الموج يتجاوز المترين على الساحل من طبرق إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 12:46 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيتجاوز المترين على الساحل من طبرق إلى درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و0.75 متر.
- درجة الحرارة تسجل 27 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية على طبرق والجبل الأخضر، وبحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين، ويصل إلى 2.50 متر على طبرق ودرنة.
- درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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