مؤسسة النفط تدعم «بنغازي الطبي» ومستشفى الهواري بمستلزمات لمواجهة «كورونا»

تسليم مستلزمات طبية لمستشفى الهواري ومركز بنغازي الطبي، 19 يوليو 2020، (مؤسسة النفط)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بعض المستلزمات الطبية المهمة لصالح مستشفى الهواري العام، ومركز بنغازي الطبي، والتي تمثّلت في مواد الحماية من كمامات الوجه بأنواعها، وبدل الحماية، وأجهزة قياس درجة الحرارة، ونظارات الوجه، ومحاليل التعقيم والتطهير، وغيرها من المواد الأخرى.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الدعم يأتي في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن المؤسسة قدمت الدعم لنحو 100 بلدية في مناطق عملياتها والمناطق المجاورة، متضمنة المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية.

حضر مراسم التسليم رئيس قسم وحدة أمراض الدم بمركز بنغازي الطبي الدكتورة حلوم الهاشمي، ورئيس قسم المستلزمات الطبية بمستشفى الهواري العام بلعيد الأوجلي، وممثلون عن إدارة التنمية المستدامة وهم محمد الجهاني، وهيثم المنقوش، وفاطمة قادير.