مؤسسة النفط تسلم «البريقة» مواد تعقيم «كورونا»

مواد تعقيم لفيروس «كورونا المستجد». (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، تسليم شركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي حصتها من مواد تعقيم لمكافحة جائحة «كورونا».



وأشارت إلى أنه من المقرر «توزيع هذه المواد بالمناطق الوسطى والشرقية، استمرارًا لتنفيذ خطط وبرامج مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص اانتشار العدوى بين العاملين في كافة مواقعها». ولفتت إلى «البدء في عمليات تعقيم مباني ومواقع الشركة خلال الأيام المقبلة، وفق برامج ستقوم بتنفيذها الإدارة المختصة».

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط باشرت بشكل استباقي بإرسال عدد كبير من شحنات ومستلزمات طبية تتعلق بمكافحة هذا الوباء بمختلف المواقع التابعة لها، وللمناطق المجاورة لعملياتها، منذ بداية انتشاره بمختلف دول العالم.