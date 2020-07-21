المايونيز كلمة السر.. 50 حالة تسمم غذائي في بنغازي ووفاة إحدى الحالات

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 12:45 صباحا
الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي، الرائد إبراهيم الطلحي. (الإنترنت)

أصيب مساء الإثنين في مدينة بنغازي، ما يقارب خمسين شخصا بتسمم غدائي بسبب أحد المطاعم في المدينة بمنطقة الماجوري، فيما توفت إحدى الحالات.

وأكد الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي، الرائد إبراهيم الطلحي لـ«بوابة الوسط» أن حالات التسمم وقعت بسبب مطعم في منطقة الماجوري، مضيفا أن إحدى الحالات توفت نتيجة التسمم، فيما تم إقفال المطعم من قبل جهاز الحرس البلدي.

وبحسب الطلحي، صدر مساء الأمس قرار من رئيس جهاز الحرس البلدي على مستوى ليبيا اللواء توفيق المسماري، بإقفال جميع المطاعم داخل بلدية بنغازي، وصدر القرار إلى رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد صالح الكاديكي، والذي قام بتعميمه لجميع الوحدات والغرف التابعة للجهاز بالبدء في إقفال جميع المطاعم.

وأشار إلى أن وقوع حالات التسمم جاء بسبب عدم اتباع أصحاب المطاعم طرق وأساليب السلامة، فيما جاء لجهاز الحرس البلدي كتاب بالمراقبة على الأغذية ومنع وحظر تصنيع مادة (المايونيز)، واستيرادها عوضا عن ذلك، إلا أن المطاعم لم تهتم وبدأت بتصنيعها يدويا، وبسبب درجة الحرارة العالية، ووضع المادة في أوانٍ بلاستيك سببت تفاعلات تنتج منها بكتيريا سلمونيلا.

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