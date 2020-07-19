«تعليم الموقتة» تبحث الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات النقل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 09:31 مساء
اجتماع وكيل وزارة التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور عبد الرحيم البركي مع عدد من مسؤولي الوزارة، 19 يوليو 2020 (فيسبوك).

ناقش عدد من مسؤولي وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحيم البركي، بمدينة بنغازي، بمشاركة كل من مدير إدارة الامتحانات ومدير إدارة التعليم الحر، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

إجراء امتحانات النقل
واستعرض البركي مع الحاضرين مدى جهوزية الإدارات المعنية لإجراء امتحانات النقل، بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الصلة.

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وأعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، في وقت سابق، بدء الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي والثانوية العامة والخاصة اعتبارًا من 8 أغسطس المقبل.

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