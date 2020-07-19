حفر آبار وتدشين خزانات وصيانة مضخات لتوفير المياه لأحياء البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 08:31 مساء
أعمال الحفر في إحدى آبار البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الأحد، حفر عدد من الآبار وتدشين خزانات المياه وصيانة مضخات لتوفير المياه إلى الأحياء والمناطق التي تعاني عدم وصول مياه الشبكة العامة إليها.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة البلدية العامة لتعزيز الخدمات وحلحلة المشاكل، مشيرة إلى أن آخرها كان صيانة مضخة البئر التي تقع قرب مسجد عثمان بن عفان، وحفر بئر قرب مسجد معاذ بن جبل.

وأكد المجلس البلدي أن رئيس المجلس التسييري، علي حسين، أصدر تعليمات مباشرة للبلدية بتسخير إمكاناتها، وتكثيف جهودها وأعمالها تجاه الخدمات الرئيسية (تعبيد الطرق، توفير المياه والنظافة العامة).

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