مصلحة المطارات: فتح مطار مصراتة للرحلات التجارية 26 يوليو بعد استيفاء الاشتراطات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 07:58 مساء
اجتماع مسؤولي مصلحتي المطارات والطيران المدني, 19 يوليو 2020. (مصلحة المطارات)

أعلنت مصلحة المطارات، توفير جميع الاحتياجات بمطار مصراتة الدولي، يوم الجمعة المقبل، ليتم بعد ذلك معاينة المطار من قبل اللجنة المشكلة من مصلحتي المطارات والطيران المدني، لتحديد جاهزيته من حيث الاشتراطات الاحترازية وفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية يوم الأحد 26 يوليو الحالي، كحد أقصى.

وبحسب بيان المصلحة اليوم، سيقتصر العمل في مطار مصراتة على الرحلات التجارية خلال الفترة الأولى على المسافرين المغادرين لليبيا فقط.

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ووفق البيان، عُـقد بمقر مصلحة المطارات اليوم الأحد، اجتماع بين مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني بحضور رئيسي المصلحتين ومديري الإدارات المعنية بهما، وتم خلاله مناقشة الإجراءات المتخذة من طرف مصلحة المطارات لتطبيق ما ورد في دليل الوقاية من فيروس «كوفيد-19» الصادر عن مصلحة الطيران المدني، وتم الاتفاق على تحديد موعد نهائي لاستيفاء الإجراءات المطلوبة بالمطارات.

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