مجموعة من أعيان ليبيا تجتمع غدا في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 05:40 مساء
لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء التشاوري ـ بني وليد, (أرشيفية : المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة)

يجتمع غدًا الإثنين، أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء التشاوري، بني وليد، مع مجموعة من أعيان ليبيا، بمدينة بني وليد لبحث «الأوضاع الخطيرة التي تمر بها ليبيا» على حد وصف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

وبحسب بيان المجلس، فإن الاجتماع سيبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوضع الراهن، لـ«حقن دماء الإخوة ونزع فتيل الحرب وحقن دماء شبابنا»، وأن يُعيدوا أمر الليبيين لليبيين أنفسهم.

كما يستهدف الاجتماع العمل على الحل «الليبي ـ الليبي» بكل جدية، ليتحول الصراع المسلح على السلطة إلى تنافس سلمي يجنب الوطن شبح التقسيم، و«ذل الوصاية الأجنبية على مقدرات وقوت عموم الليبيين» وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»