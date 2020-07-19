مجموعة من أعيان ليبيا تجتمع غدا في بني وليد

لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء التشاوري ـ بني وليد, (أرشيفية : المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة)

يجتمع غدًا الإثنين، أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء التشاوري، بني وليد، مع مجموعة من أعيان ليبيا، بمدينة بني وليد لبحث «الأوضاع الخطيرة التي تمر بها ليبيا» على حد وصف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

وبحسب بيان المجلس، فإن الاجتماع سيبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوضع الراهن، لـ«حقن دماء الإخوة ونزع فتيل الحرب وحقن دماء شبابنا»، وأن يُعيدوا أمر الليبيين لليبيين أنفسهم.

كما يستهدف الاجتماع العمل على الحل «الليبي ـ الليبي» بكل جدية، ليتحول الصراع المسلح على السلطة إلى تنافس سلمي يجنب الوطن شبح التقسيم، و«ذل الوصاية الأجنبية على مقدرات وقوت عموم الليبيين» وفق البيان.