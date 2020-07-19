قبل عيد الأضحي.. ضبط شخص يمتهن سرقة الأغنام في إجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 19 يوليو 2020, 01:29 صباحا
ضبط شخص يمتهن سرقة الأغنام في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا ضبط شخص يمتهن سرقة الأغنام، بعدما  حضر إلى قسم البحث الجنائي المواطن ( أ م م ) الأربعاء الماضي، وقدم شكوى ضد مجهول قام بسرقة أغنام منه في ضواحي المدينة، وذلك تواكبا مع قرب عيد الأضحي الذي ينتشر فيه بيع الأغنام والأضاحي.

وبحسب بيان للمديرية أمس، انتقل رئيس وحدة التحريات والأعضاء المكلفون بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا إلى موقع الجريمة لجمع الأدلة التي تساعد في معرفة السارق.

وأضافت المديرية، «عند الوصول ومعاينة المكان عثر على أثر مركبة آلية واضح، من خلال ذلك رفعت الآثار وحصر من لديهم سوابق في مثل هذه الجرائم، وفي صباح الخميس الماضي، تم ضبط أحد المشتبهين بعد إعداد كمين له، خاصة ان أثر مركبته تطابق الأثر الموجود في موقع الجريمة».

وتابعت أنه جرى نقل المشتبه به إلى قسم البحث الجنائي للتحقيق معه، لكنه أنكر ما نسب إليه في بداية الأمر وبعد مواجهته ببعض القرائن، استمر بالإنكار، وقرر المحقق التوجه إلى منزله للتأكد من وجود الأغنام بمنزل المعني والواقع في ضواحي المدينة من عدمه، وتقرر أن تنتقل مجموعة التحريات والتحقيق وبمساعدة مركز شرطة انتلات حيث منزل المشتبه به، وبمجرد وصولهم اعترف على الفور بكل تفاصيل الواقعة، وأقر بمكان تواجد الأغنام والتي كانت بملحق منزله، إذ تم استخراجها وحصرها وتسليمها إلى صاحبها وإحالة السارق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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