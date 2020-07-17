النهر الصناعي يوضح أسباب انقطاع المياه عن بعض مناطق العاصمة

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة توضيحًا بشأن نقص المياه وانقطاعها، اليوم الجمعة، ببعض المناطق بالعاصمة طرابلس.



‏وكشف الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» عن توقف للمضخات الرئيسية العامة بمحطة ترهونة لعدة ساعات بسبب انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى الاتصال والتنسيق فور حدوث الانقطاع مع غرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء للإسراع في حل المشكلة وعودة التيار للمحطة مجددًا للمحافظة على سير عمليات الإمداد المائي.

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وقال الجهاز إنه مع ساعات الصباح الأولى نجحت شركة الكهرباء في إرجاع التيار لمحطة ترهونة، وبالتالي عاد مجددًا ضخ المياه، منوهًا بجهود شركة الكهرباء وحرصها على المتابعة المستمرة لضمان استقرار الجهد الكهربائي لجميع مواقع المنظومة.

يشار إلى أن جهاز النهر الصناعي كشف، الأربعاء الماضي، عن تعرض أربعة آبار بالحقل الجنوبي للتخريب وقطع الكوابل الكهربائية الممتدة داخل البئر وكوابل التأريض، ما يرفع حصيلة الآبار المعتدى عليها إلى 152 بئرًا، وهو ما تسبب في توقف ضخ ما مقداره 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا.