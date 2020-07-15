ارتفاع حصيلة الاعتداءات على حقول الآبار بمنظومة النهر الصناعي إلى 150

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، الأربعاء، تعرض أربعة آبار بالحقل الجنوبي للتخريب وقطع الكوابل الكهربائية الممتدة داخل البئر وكوابل التأريض، ما يرفع حصيلة الآبار المعتدى عليها إلى 152 بئرًا، وهو ما تسبب في توقف ضخ ما مقداره 650 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

ودان الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استمرار عمليات الاعتداء على حقول الآبار، لافتًا إلى تعرض 15 بئر للتخريب الإثنين الماضي.

وطالب بتعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وكذلك المواطنين، لـ«تشكيل رأي عام يرفض هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد الأمن المائي للبلاد»، مشددًا على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم.

وكرر الجهاز مناشدته للجهات الأمنية والشرطيه بالدولة ومجالس البلديات وعقلاء وحكماء الجنوب تحمل مسئوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.