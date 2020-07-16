افتتاح طريق سوق العجاج وسط طبرق بعد صيانته

افتتاح طريق سوق العجاج بوسط مدينة طبرق. (بوابة الوسط)

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس طريق سوق العجاج الواقع وسط المدينة بعد الانتهاء من صيانته.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن طريق سوق العجاج يبلغ طوله 760 مترا، وأعيد افتتاحه اليوم بعد صيانته ورصفه من قبل إحدى الشركات المحلية تحت إشراف مكتب المشروعات في البلدية.

وأضاف فؤاد أن الطريق لم يشهد أي أعمال صيانة منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن صيانة ورصف الطريق نفذتها شركة «الرخاء للمقاولات العامة» بإشراف مكتب مشروعات بلدية طبرق.

وأشار فؤاد إلى أن بلدية طبرق تعاقدت على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة وخاصة فيما يتعلق بالرصف والصيانة في مختلف أحياء المدينة.

وحضر افتتاح الطريق أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، وقسم المرور، ومكتب المرافق والبنية التحتية، وعدد من سكان سوق العجاج.