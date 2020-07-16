المسماري ينفي عقد اجتماع بين المشير حفتر ووفد أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 05:52 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، عقد اجتماع بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ووفد أميركي رفيع المستوى، ردا على ما جرى تداوله إعلاميا، مؤكدا أن «هذا الخبر غير صحيح وننفيه بشكل رسمي».

وأكد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» أن القوات التابعة للقيادة العامة «متمركزة وثابتة في مواقعها ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب، وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها».

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