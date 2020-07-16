باشاغا يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية التعاون في بناء القدرات الأمنية والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 05:00 مساء
اجتماع باشاغا مع وزيرة الداخلية الإيطالية. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيا لامورجيزي، ملفات التعاون الأمني المشترك وبناء القدرات الأمنية وسبل التصدي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق وزارة الداخلية الليبية.

ووصلت وزيرة الداخلية على رأس وفد رفيع في وقت سابق، اليوم الخميس، إلى العاصمة طرابلس والتقت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا مع الوزيرة الإيطالية استعرض «مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك، ومن أهمها ملف التعاون في مجال الأمن، والذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب».

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وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا أيضا «عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا ومساهمة إيطاليا في نزع الألغام من المناطق التي كانت تحت سيطرة» القوات التابعة للقيادة العامة. مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف «إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم».

حضر الاجتماع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي عبدالحافظ قدور.

وعن الجانب الإيطالي السفير الإيطالي لدى ليبيا، ورئيس الأركان بوزارة الداخلية، ورئيس الشرطة الإيطالية، ومدير رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي.

وكان في اسـتقـبال الوزيرة الإيطالية لدى وصولها إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، وكيل وزارة الداخلية عــمـيد خالـد مـازن، ووكيل الوزارة لـشـؤون الهجرة غــير الـشرعـية مــحـمد الـشيباني، ومساعد وكيل الوزارة للشؤون الأمنية عـمـيد محـمد المداغــي، وعــدد مــن المـسؤولـين بوزارة الداخلية، والـسفير الإيـطـالي لدى ليبيـا.

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