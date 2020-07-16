«الكرملين» ينفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 01:11 مساء
الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، مشاركة العسكريين الروس بالعمليات في ليبيا.

وقال بيسكوف إن «العسكريين الروس لا يشاركون بأي شكل من الأشكال في أي عمليات جارية في ليبيا»، حسب حديث مع الصحفيين اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وتابع: «لسنا على علم بأي وجود لمواطنين روس منظمين يمكن أن يشاركوا في العمليات هناك.. لا توجد لدى الكرملين أي معلومات حول هذا الأمر».

وأمس الأربعاء، أكدت قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا «أفريكوم» امتلاكها أدلة على أن مجموعة «فاغنر» الروسية، المدعومة من موسكو، حسب تعبيرها، «زرعت ألغاما أرضية وعبوات ناسفة في طرابلس وحولها، منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة، ومعرضة حياة الليبيين الأبرياء للخطر».

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