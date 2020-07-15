«أفريكوم»: نمتلك أدلة على زرع «فاغنر» ألغاما في طرابلس وحولها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 01:15 مساء
صور نشرتها «أفريكوم» لألغام وعبوات زرعتها مجموعة فاغنر داخل مناطق سكنية في طرابلس

قالت قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا «أفريكوم» إنها تمتلك أدلة واضحة على أن مجموعة «فاغنر» الروسية، المدعومة من موسكو، حسب تعبيرها، «زرعت ألغاما أرضية وعبوات ناسفة في طرابلس وحولها، منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة، ومعرضة حياة الليبيين الأبرياء للخطر».

وأشارت إلى أن الأدلة الفوتوغرافية التي تم التحقق منها تظهر «وجود الأفخاخ المتفجرة، وحقول الألغام الموضوعة بشكل عشوائي من ضواحي طرابلس إلى مدينة سرت منذ يونيو الماضي»، والتقييمات توضح أن هذه الأسلحة جلبت إلى ليبيا من قبل «فاغنر»، وفق بيان القيادة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال مدير العمليات في «أفريكوم»، برادفورد جيرينج ، إن «فاغنر التي ترعاها الدولة الروسية، تظهر تجاهلا تاما لسلامة وأمن الليبيين، وإن التكتيكات غير المسؤولة لها تطيل أمد الصراع، وهي مسؤولة عن المعاناة ووفاة المدنيين الأبرياء دون أي داع، مضيفا أن روسيا قادرة على وقفها «لكنها تفتقد الإرادة».

وفي أواخر شهر مايو الماضي، أفادت «أفريكوم» بأنه تم نقل نحو 14 طائرة من طراز «ميج - 29» من روسيا إلى سورية، حيث أعيد طلاؤها لإخفاء مصدرها الروسي، ثم نقلت إلى ليبيا، بما يمثل «انتهاكا لقرار حظر توريد الأسلحة».

التدخل الروسي يزيد الأزمة تعقيدا
ولفت البيان إلى أن التدخل الروسي في الأزمة الليبية «يزيد من تعقيد الصراع»، متابعا أن إدخال روسيا الألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة والطائرات الهجومية ودعمها المستمر لـ«فاغنر» التي يبلغ عدد أفرادها ألفي شخص إلى ليبيا «يغير طبيعة النزاع الحالي، ويزيد من المخاطر المحتملة على غير المقاتلين».

اقرأ أيضا: «أفريكوم» تعلن امتلاكها أدلة جديدة لنشاط مقاتلات روسية في الجفرة وسرت

وقال مدير المخابرات في «أفريكوم»، الأميرال هايدي بيرج، إن المعلومات الاستخبارية والصور المتحصل عليها توضح «كيف تواصل روسيا التدخل في الشؤون الليبية»، مضيفة أن «استخدام مجموعة فاغنر المتهورة الألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة يضر بالمدنيين الأبرياء».

وأكملت: «استخدام روسيا الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا ليس إلا جزءا من تاريخ طويل في استخدام هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين كأدوات لاستعراض القوة، إذ تنشط الشركات العسكرية المدعومة من موسكو في 16 دولة أفريقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
بوقادوم يدعو إلى توسيع المحادثات الليبية خارج طرابلس وبنغازي
ليبيا
فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح شركة أميركية لكوفيد-19 يدخل المرحلة النهائية للتجارب السريرية في 27 الجاري