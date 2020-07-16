الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 11:23 صباحا
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي للرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية صباح اليوم الخميس.

وأضاف راضي أن الوفد «ممثل لأطياف الشعب الليبي من كافة ربوع البلاد»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا خلاله «أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية، التي تستخدم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره».

واستعرض السيسي خلال الاتصال «الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها، وفى الوقت ذاته يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي».

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