مغادرة عالقين تونسيين عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 11:50 مساء
عالقون تونسيون يعودون إلى بلادهم عبر منفذ رأس اجدير، 7 يوليو 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

عاد تونسيون عالقون في ليبيا إلى بلادهم، اليوم اليوم، عبر منفذ رأس اجدير الحدودي وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الصحية والأمنية، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لمديرية أمن المنفذ البري.

وقال المكتب في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن العملية تمت بعد استكمال كل الإجراءات الصحية والأمنية التي اتخذت من قبل مديرية الأمن والجهات المختصة، لافتًا إلى «تسخير جميع الإمكانات المتاحة لتوفير عودة أمنة ومريحة للأشقاء التونسيين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية»، وذلك بناءً على تعليمات مدير أمن المنفذ، العقيد أبوالربيع مخلوف.

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يشار إلى أن مئات التونسيين علقوا في ليبيا بسبب الظروف الناتجة من الحرب وفيروس «كورونا المستجد»، وذلك قبل أن تبدأ رحلات العودة في أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية عبور 652 تونسيًا عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

وفي مايو، أعلن جهاز مباحث جوازات زوارة ترحيل أكثر من 300 تونسي من العالقين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي، وفي 7 يوليو أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق  عن مغادرة مجموعة أخرى عبر المنفذ الحدودي.

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