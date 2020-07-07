عالقون تونسيون يغادرون عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 01:45 مساء
عالقون تونسيون يعودون إلى بلادهم عبر منفذ رأس اجدير، 7 يوليو 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن مغادرة مواطنين تونسيين عالقين في الجانب الليبي إلى بلادهم، اليوم الثلاثاء، عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

وجاء ذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية لمدير أمن منفذ رأس اجدير الحدودي، عقيد أبوالربيع مخلوف، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك» أشار إلى أن العملية تمت بعد استكمال جميع الإجراءات الصحية والأمنية من قبل مديرية أمن المنفذ.

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وأشارت الوزارة إلى تسخير «جميع الإمكانات لتوفير عودة آمنة للأشقاء التونسيين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية».

يشار إلى أن مئات التونسيين علقوا في ليبيا بسبب الظروف الناتجة من الحرب وفيروس «كورونا المستجد» إلى ديارهم، وذلك قبل أن تبدأ رحلات العودة في أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية عبور 652 تونسيًا عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

وفي مايو، أعلن جهاز مباحث جوازات زوارة ترحيل أكثر من 300 تونسي من العالقين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

إجراءات عودة العالقين التونسيين إلى بلادهم عبر منفذ رأس اجدير، 7 يوليو 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
إجراءات عودة العالقين التونسيين إلى بلادهم عبر منفذ رأس اجدير، 7 يوليو 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
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