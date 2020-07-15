بوتين وميركل يشددان على ضرورة التغلب على الأزمة الليبية بالطرق السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:49 مساء
بوتين خلال لقائه ميركل في برلين. (أرشيفية: رويترز)

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على ضرورة التغلب على الأزمة الليبية بالطرق السياسية والدبلوماسية، وإقامة الحوار بين الليبيين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2510» الذي أيدها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بوتين وميركل، اليوم الأربعاء، وتطرق إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى بحث قضايا حظر الأسلحة ضد إيران، والوضع في ليبيا، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، للصحفيين: «أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتركزت المناقشات على تنفيذ اتفاق مينسك بشأن التسوية السلمية للصراع شرق أوكرانيا»، وأضاف: «كما تبادلا الآراء بشأن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على إيران والوضع الحالي في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، بحث بوتين هاتفيًّا مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أهمية توحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة الليبية، وتبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا، مشيرين إلى أهمية استئناف الحوار بين الليبيين.

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