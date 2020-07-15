بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية توحيد الجهود الدولية لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 02:57 مساء
بوتين ومحمد بن زايد، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أهمية توحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة الليبية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

وتبادل الطرفان الآراء حول الوضع في ليبيا، مشيرين إلى أهمية استئناف الحوار بين الليبيين، وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، حسب بيان الكرملين، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وأشار البيان إلى تنسيق البلدين أيضا بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار «أوبك +»ـ أو على مستوى منتدى البلدان المصدرة الغاز.

يذكر أن الأزمة الليبية كانت حاضرة في المباحثات الهاتفية بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين الماضي، حيث اتفقا «مرة أخرى على ضرورة إنهاء المواجهة المسلحة في ليبيا في وقت مبكر والعودة إلى المفاوضات على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي، التي وافق عليها قرار مجلس الأمن رقم 2510».

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