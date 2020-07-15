«بلومبرغ»: المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدما بتكليف شركة «ديلويت»

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وكالة «بلومبرغ»، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة «ديلويت» البريطانية بتدقيق حسابات المصرف المركزي في طرابلس، وذلك بعد أن تلقت هذه العملية دفعة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤولين قضائيين قولهم إن المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدمًا بعدما «هدد النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية»، وجعلها القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، شرطًا لرفع الحصار عن النفط.

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