شفاء حالة إصابة بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 09:35 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأربعاء، تسجيل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام حالة شفاء من فيروس «كورونا المستجد»، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة داخل المركز سبع حالات فحسب.

وفي إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في البلدية، والمنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أعلنت اللجنة إحالة 267 مسحة أنفية بلعومية إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مصراتة.

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وأشارت اللجنة إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «130» تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» داخل بلدية مصراتة.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى 1579 حالة في ليبيا، منها 1163 حالة نشطة، و373 متعافيًا، و43 حالة وفاة، وذلك بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 16 إصابة جديدة إلى جانب حالة وفاة في مصراتة.

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