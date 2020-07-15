إصابة 16 ووفاة حالة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، إصابة 16 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من بين 800 عينة تسلمها المركز؛ فيما توفيت حالة واحدة من مدينة مصراتة.



وأوضح بيان للمركز اليوم أنه استلم 800 عينة موزعة إلى: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 491 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 267 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 42 عينة، مؤكدا سلبية 784 حالة، وإيجابية 16 حالة أخرى.



وأشار إلى أن الحالات المصابة تعود إلى خمسة مخالطين، و11 حالة جديدة، بينما تماثل ثلاث حالات للشفاء من مصراتة.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات إلى 1579 حالة، منها 1163 حالة نشطة، و373 متعافيا، و43 حالة وفاة.