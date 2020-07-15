إسبانيا تأمل في استئناف المحادثات السياسية والعسكرية في ليبيا وفق مخرجات برلين

الطاهر سيالة ونظيرته الإسبانية أرانتشا غونثاليث. (الإنترنت)

عبرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث، اليوم الأربعاء، عن أملها في استئناف المحادثات السياسية، وعودة مسار «5+5» وفق مخرجات برلين، مؤكدة دعم إسبانيا لحكومة الوفاق.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرة الإسبانية بوزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، وتطرق إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى مناقشة الجانبين «العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا».



وأشار سيالة خلال المكالمة، إلى تحسن الأوضاع الميدانية، وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب العاصمة طرابلس والمدن التي سيطرت عليها حكومة الوفاق أخيرًا، معربًا عن أمله في «دخول قوات حكومة الوفاق مدينة سرت دون إراقة الدماء»، حسب البيان.