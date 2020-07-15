البعثة الأممية تجدد تحذيرها من مخاطر الألغام والمفخخات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 07:55 مساء
انفجار لغم ارضي خلال عملية إزالة الغام في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس, 15 يونيو 2020. (أ ف ب)

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، من مخاطر الألغام والمفخخات في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«ما يزال المدنيون معرضين للخطر جراء الألغام والمفخخات في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة جنوبي طرابلس».‬

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ونصحت المواطنين بعدم الاقتراب أو لمس الأجسام الغريبية ومخلفات الحرب، محذرة من خطورة ذلك، وحضت المواطنين كذلك على تبليغ السلطات بشأن ذلك، والمساهمة في رفع الوعي.

وهذه هي المرة الثانية منذ مطلع الشهر الذي تحذر فيها بعثة الأمم المتحدة من مخاطر الألغام والمفخخات، حيث نصحت في 2 يوليو الجاري متضرري مخلفات الحروب بالمنطقة الغربية بتوخي الحذر عند التنقل بمواقع الاشتباكات بعد توقف المواجهات المسلحة في المنطقة.

أعلنت البعثة الأممية في 6 يوليو الجاري أن زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل «قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية»، تسبب منذ مايو الماضي، حسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنيًا و57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، محذرة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي.

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