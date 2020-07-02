خمس نصائح من البعثة الأممية لمتضرري مخلفات الحروب بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 10:34 مساء
انفجار لغم ارضي خلال عملية إزالة الغام في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس, 15 يونيو 2020. (أ ف ب)

نصحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متضرري مخلفات الحروب بالمنطقة الغربية بتوخي الحذر عند التنقل بمواقع الاشتباكات بعد توقف المواجهات المسلحة في المنطقة.

وقالت البعثة: «توقفت المواجهات المسلحة في المنطقة الغربية، ولكن هذا لا يعني أن المناطق آمنة. تم استخدام المتفجرات والأسلحة الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشكل مكثف، مما تسبب في وقوع عديد الضحايا في صفوف المدنيين»، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

خطيرة للغاية
وأضافت البعثة في منشورها: «مخلفات الحروب القابلة للانفجار خطيرة للغاية، إذ قد تتسبب في إصابات شديدة وقد ينجم عنها وفيات».

نصائح ووسائل للمساعدة
ووجهت خمس نصائح إلى الراغبين في العودة إلى منازلهم بالمناطق التي شهدت اشتباكات أو تعرضت لأي نوع من القصف، كالتالي:
1 - لسلامتك وأسرتك لا تستعجل بالعودة إلى منزلك دون إذن السلطات المحلية بشأن سلامة وأمان المنطقة.
2 - ابق بعيدا عن الأماكن المدمرة أو المهجورة.
3 - انتبه من مخلفات الحروب القابلة للانفجار المجهولة داخل منزلك وحوله.
4 - لا تلمس أي جسم مشبوه أو تحاول تحريكه.
5 - في حال وجدت جسما مجهولا، اعلم الآخرين حولك وقم بالإبلاغ عنه مباشرة إلى السلطات المحلية أو على الأرقام التالية:
منظمة حقول حرة
0924753909
المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب
0918808234
 

صورة نشرتها البعثة الأممية في ليبيا تتضمن إرشادات للتعامل مع مخلفات الحروب (فيسبوك).
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