اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة تضم جثة كاملة وثلاث أشلاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 11:30 مساء
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة, 14 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

انتشلت اللجنة المكلفة للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، والتي تعمل تحت  إشراف مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بمشروع الربط بالمدينة، رفاة جثة كاملة وثلاث أشلاء بعد اكتشافها لمقبرة جماعية جديدة.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، تم اكتشاف المقبرة، بعد استخدام المعايير المعتمدة علميا، وتحت إشراف مباشر من الأطباء الشرعيين، وبعد تحديد مكان الجثث وتصويرها وتوثيقها قام الأطباء بوضعها في أكياس مخصصة وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة.

مدير أمن ترهونة يناقش مع وفد من «الصليب الأحمر» آخر التطورات بملف المقابر الجماعية

يشار إلى أن اللجنة المكلفة  تواصل أعمال البحث والاستخراج لحين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
بوقادوم يدعو إلى توسيع المحادثات الليبية خارج طرابلس وبنغازي
ليبيا
فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
«تأسيسية» الدستور تطالب بتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور
ليبيا
«بلومبيرغ»: تأجيل مراجعة المصرف المركزي يؤجج معركة إقليمية في ليبيا
ليبيا
جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»