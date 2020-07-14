اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة تضم جثة كاملة وثلاث أشلاء

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة, 14 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

انتشلت اللجنة المكلفة للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، والتي تعمل تحت إشراف مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بمشروع الربط بالمدينة، رفاة جثة كاملة وثلاث أشلاء بعد اكتشافها لمقبرة جماعية جديدة.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، تم اكتشاف المقبرة، بعد استخدام المعايير المعتمدة علميا، وتحت إشراف مباشر من الأطباء الشرعيين، وبعد تحديد مكان الجثث وتصويرها وتوثيقها قام الأطباء بوضعها في أكياس مخصصة وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة.

مدير أمن ترهونة يناقش مع وفد من «الصليب الأحمر» آخر التطورات بملف المقابر الجماعية

يشار إلى أن اللجنة المكلفة تواصل أعمال البحث والاستخراج لحين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية بالمدينة.