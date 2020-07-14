«داخلية الوفاق» تعد بدعم مديريات الأمن في البوانيس والشاطئ والشويرف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 09:28 مساء

تعهدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بدعم مديريات الأمن الوطني في بلديات وادي البوانيس، والشاطئ، والشويرف، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية، عميد خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مع عمداء بلديات البوانيس، والشاطئ، وعميد بلدية الشويرف المكلف.

وقالت الوزارة إن العميد خالد مازن اطلع خلال الاجتماع على أهم المواضيع التي تهم البلديات المذكورة، ومن أهمها عدم توافر الوقود، من خلال شروح وافية من عمداء البلديات.

وشدد مازن «على أهمية دعم المديريات بناء على التعليمات الصادرة إلى مديريات الأمن، بما لها من دور كبير في التنسيق الذي يقضي بوصول الوقود إلى مناطق الجنوب، وهذا لا يأتي إلا بتضافر مجهودات الجميع حتى يشعر المواطن بالأمن».

وأكد وكيل الوزارة الداخلية خلال الاجتماع «أن الوزارة ستقوم بتوفير كل الإمكانات الضرورية لكل مديريات الأمن لتسهم في المجاهرة بالأمن من خلال العمل الأمني».

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