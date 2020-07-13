بريطانيا تدعو لعمل مؤسسة النفط دون «أي عوائق» ولصالح جميع الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 04:30 مساء
بئر تابعة لحقل أبو الطفل. (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت السفارة البريطانية في ليبيا إدانتها «تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي، مما يسبب أضرارًا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي»، مطالبة بضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل «دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين».

كما طالبت السفارة، في بيان اليوم الإثنين عبر حسابها بموقع «تويتر»، بضرورة إنهاء جميع التدخلات الخارجية في ليبيا، وذلك بعد أن أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، إغلاق حقول وموانئ النفط مجددًا.

واتهمت المؤسسة دولة الإمارات بالوقوف وراء الغلق مجددًا بعدما تم استئناف الصادرات الجمعة الماضي. وقالت المؤسسة في بيان إنها «تدين بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك».

وأكد بيان المؤسسة أنها «أُجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية».

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