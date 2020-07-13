«بنغازي الطبي» يعلن شفاء 6 مصابين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 09:57 صباحا
فريق طبي بمركز بنغازي يلتقط صورة مع أحد المتعافين من كورونا، 12 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، إن ست حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء، وغادروا مقر العزل الصحي في برج الأمل التابع للمركز.

وأوضح قويدر أن من بين الحالات، حالة قادمة من مدينة أوباري، وخمس حالات من سكان مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن عدد المصابين في البرج ثلاث حالات مؤكدة فقط، منهم شخص مصري، إضافة إلى 30 حالة اشتباه تخضع للحجر الإجباري، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وثمّن قويدر مجهودات الأطقم الطبية والطبية المساعدة في أداء واجبهم تجاه المرضى، كما أشاد بمجهودات العناصر الطبية العاملة في معملي «كوفيد - 19» بالمركز الطبي ومستشفى الصدرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه ...
ليبيا
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط