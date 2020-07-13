«بنغازي الطبي» يعلن شفاء 6 مصابين بـ«كورونا»

فريق طبي بمركز بنغازي يلتقط صورة مع أحد المتعافين من كورونا، 12 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، إن ست حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء، وغادروا مقر العزل الصحي في برج الأمل التابع للمركز.

وأوضح قويدر أن من بين الحالات، حالة قادمة من مدينة أوباري، وخمس حالات من سكان مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن عدد المصابين في البرج ثلاث حالات مؤكدة فقط، منهم شخص مصري، إضافة إلى 30 حالة اشتباه تخضع للحجر الإجباري، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وثمّن قويدر مجهودات الأطقم الطبية والطبية المساعدة في أداء واجبهم تجاه المرضى، كما أشاد بمجهودات العناصر الطبية العاملة في معملي «كوفيد - 19» بالمركز الطبي ومستشفى الصدرية.