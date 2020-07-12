بدء رصف طريق معهد النفط - مفترق مدرسة الضاحية بطول 760 مترا في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 12 يوليو 2020, 10:49 مساء
رصف طريق معهد النفط - مفترق مدرسة الضاحية في طبرق, 12 يوليو 2020. (الإنترنت)

شرعت الشركة المنفذة لطريق سوق العجاج وسط مدينة طبرق، برصف الطريق الرابط  ما بين طريق معهد النفط حتى مفترق مدرسة الضاحية بطول 760 مترا.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن شركة الرخاء للمقاولات العامة قامت بتنفيذ طريق سوق العجاج الرابط بين معهد النفط حتى مفترق مدرسة الضاحية وسط المدينة بطول 760 مترا وعرض 7 أمتار، وهو أحد المشاريع المتعاقد عليها مع بلدية طبرق.

وأضاف المكتب أن المجلس التسييري لبلدية طبرق يسعى بكل جهده لحل مختنقات المدينة وإيجاد حل لأزمة ازدحام السيارات بإقامة طرق فرعية وخدمية وسط المدينة والأحياء الكبيرة.

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